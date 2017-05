Wim de Poorter start mencursus in Aalter

De volgende opleidingen zijn mogelijk:

enkel- en dubbelspan (basisopleidingen)

vervolgcursussen voor alle soorten aanspanningen, van enkelspan tot vierspan en tandem.

Voor de enkel- en dubbelspan opleidingen is het mogelijk op een later moment een examen af te leggen voor het VLP-Menbrevet A en/of B.

De menopleiding wordt gegeven door MKB-voorzitter Wim De Poorter en tijdens de informatieavond worden de lesdagen afgesproken.

De cursist hoeft niet over een eigen paard of koets te beschikken. Wie in het Ruitershof een menopleiding volgt mag gratis gebruik maken van de paarden, tuigen en rijtuigen van Wim de Poorter. De cursusprijs is een all-in prijs.

Voor meer informatie kun je bellen naar +32 (0)486/23 00 31 of 09/374 21 97.