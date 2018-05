Windsor 2018: Gladde marathon zorgt voor verschuivingen

Ijsbrand Chardon

Bij de vierspan pony’s eindigde Jan de Boer op de tweede plaats achter de Brit Roger Campbell. De Boer heeft hiermee de leiding overgenomen in het tussenklassement en stevent af op zijn zesde overwinning in Windsor. Dressuurwinnares Tinne Bax moest in de marathon iets inleveren en is naar de derde plaats gezakt.

Stan van Eijk zette in de eerste twee hindernissen de snelste tijden neer, maar kiepte bijna om in hindernis vijf waarna hij gereserveerd en safe de marathon uitreed. De Zwitser Beat Schenk gaat na de marathon aan de leiding, gevolgd door de Fransman Franck Grimonprez en het Duitse trio Sebastian Warneck, dressuurwinnaar Lars Schwitte en Dennis Schneiders, die de marathon op zijn naam schreef. Van Eijk klom met zijn vijfde plaats in de marathon naar de zesde plaats in het klassement.

De Belg Pieter Claeys en de Zwitser Lancelot Marx moesten de strijd voortijdig staken. Claeys kiepte om en Marx werd uit zijn rijtuig gelanceerd.

Op een kleine hapering in hindernis twee na reed Boyd Exell een uitstekende marathon, die hij net als de dressuur op zijn naam schreef. Exell staat met een voorsprong van maar liefst 20 punten aan de leiding en het ziet er naar uit, dat hij morgen de felicitaties van de Britse koningin Elizabeth in ontvangst mag nemen.

Ijsbrand Chardon revancheerde zich uitstekend in dit onderdeel en kwam als beste Nederlander uit de bus: “Je ziet dat ervaring bij een marathon als deze met zo’n gladde ondergrond doorslaggevend is,” licht De Ruyter toe. Bram Chardon liep extra strafpunten op voor een afgeworpen balletje in hindernis vier, maar wist zich eveneens zeer goed staande te houden en werd zesde. Derde teamlid Koos de Ronde kon er vandaag door de gladheid niet alles uithalen wat er in zat en werd 15e, net achter Mark Weusthof. Theo Timmerman zag zijn rijtuig van paal naar paal glijden en ook hij kon niet rijden wat hij wilde en werd 19e: “De menners hebben gedaan wat ze moesten doen,” vertelt De Ruyter. “Ze moesten gereserveerd rijden en de boel heel houden en dat hebben ze allemaal goed gedaan.”

Na de dressuur en de marathon staat de sterk rijdende Belg Edouard Simonet op de tweede plaats, gevolgd door IJsbrand Chardon en Bram Chardon. Tussen vader en zoon zit minder dan een strafpunt zodat er morgen in de vaardigheid nog een mooie strijd zal volgen om de derde plaats. Koos de Ronde staat momenteel zesde, Mark Weusthof 12e en Theo Timmerman 16e.

Het Nederlandse vierspanteam gaat met 10 punten voorsprong op België aan de leiding in het landenklassement. Frankrijk staat momenteel op brons.

De Tsjech Jiri Nesvacil jr. moest noodgedwongen de strijd staken nadat een van zijn paarden niet fit bleek. Ook de Belg Dries Degrieck moest na hindernis vijf opgeven toen een van zijn achterpaarden ten val kwam. De Amerikaan Chester Weber werd na enige misverstanden uitgesloten.

