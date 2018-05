Windsor 2018: Nederlands vierspanteam op goudkoers

Koos de Ronde

“Koos de Ronde reed een goede proef, hier zit zeker meer progressie in,” licht bondscoach Harry de Ruyter toe. Individueel deelnemer Theo Timmerman staat momenteel zesde en zette het tweede beste Nederlandse resultaat neer: “Theo’s voorpaarden waren wat rommelig, met name Boy nam iets te veel initiatief, maar zijn achterspan liep goed.”

Tweede teamlid Bram Chardon reed een degelijke proef en staat momenteel op de zevende plaats. Derde teamlid IJsbrand Chardon begon goed aan zijn proef, maar halverwege gooide een van zijn voorpaarden roet in het eten en begon te duwen waardoor de Europees kampioen vandaag niet verder kwam dan de 11e plaats. Mark Weusthof eindigde net achter Chardon als twaalfde met een goede proef, die volgens De Ruyter ondergewaardeerd werd.

Bij de vierspan pony’s ging de winst naar de Belgische Tinne Bax. Jan de Boer volgt op bijna twee punten verschil.

Morgenochtend om 08.00 uur start de dressuur van de tweespan paarden. Stan van Eijk is als enige Nederlander in deze rubriek naar Windsor afgereisd en komt om 09.45 uur in de ring.

