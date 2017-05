Windsor: Lars Schwitte neemt de leiding bij de tweespannen

Lars Schwitte

Nieuwkomer in Windsor Lars Schwitte zette met de KWPN-ruinen Coenraad (v. Manno) en Damico 5 (v. Waldemar) een mooie proef neer en werd beloond met de winnende score van 41,30 punten. Barry Capstick is titelhouder in Windsor en was zeer tevreden met zijn tweede plaats aangezien een van zijn twee paarden pas 14 weken in het tuig loopt.

Tweede Nederlandse deelnemer bij de tweespannen in Windsor Sanny Hagen-Dijkhuis werd negende.

Morgen staat de deelnemers een mooie marathon te wachten met acht hindernissen, ontworpen door Johan Jacobs.

