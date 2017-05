Windsor: Nederlanders doen goede zaken

Harrie Verstappen

Regerend Nederlands kampioen Harrie Verstappen was zeer verguld met zijn resultaat: “Het was een geweldige marathon om te rijden, mijn complimenten voor parcoursbouwer Johan Jacobs. De lijnen waren heel vloeiend en mooi, het was gewoon fantastisch! Mijn paarden liepen uitstekend en ik kon alles rijden wat ik wilde, echt geweldig.”

Verstappen is opgeklommen naar de tweede plaats in het tussenklassement, waarin Lars Schwitte nogsteeds aan de leiding gaat. Het verschil bedraagt echter slechts 0,66 punten waardoor de vaardigheid morgen allesbeslissend is. Sanny Hagen-Dijkhuis reed vandaag eveneens een sterke marathon en behield haar negende plaats in het klassement.

Jan de Boer werd vandaag derde en heeft zijn leiding in het klassement af moeten staan aan marathonwinnares Jacqueline Walter, die met het voormalige palominospan van Mia Allo een geweldige prestatie neerzette. Het zal er ook in deze rubriek in de vaardigheid om spannen wie de prestigieuze wedstrijd in Windsor op zijn of haar naam zal schrijven. Jacqueline Walter heeft namelijk een voorsprong van slechts 0,63 punten op De Boer. De Belgische Tinne Bax staat derde.

De Belgische vierspanrijder Edouard Simonet won ondanks een klein foutje in de eerste hindernis de marathon nipt voor zijn mentor Boyd Exell. De menner van Jelle’s Home uit het Belgische Limburg is hiermee opgeklommen naar de derde plaats in het klassement en staat slechts 0,46 punten achter op Theo Timmerman, die vandaag derde werd. Boyd Exell heeft zijn voorsprong op Timmerman uitgebouwd naar ruim 10 punten, maar de strijd om de tweede en derde plaats ligt nog volledig open. IJsbrand Chardon vocht na zijn tegenvallende dressuurresultaat flink terug en is opgeklommen naar de vierde plaats, nipt voor Koos de Ronde die vandaag zesde werd.

Met drie menners in de top zes gaat het Nederlandse team van bondscoach Harry de Ruyter met een voorsprong van 12 punten aan de leiding in het landenklassement, voor België en Duitsland.

