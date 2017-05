Windsor: Nederlandse vierspanrijders pakken opnieuw goud

Voorafgaand aan de vaardigheid had Timmerman de beste kaarten in handen. De menner uit Varsseveld stond na een sterke dressuur en marathon op de tweede plaats in het klassement, nipt voor de Belg Edouard Simonet. Een van Timmerman’s paarden bleek echter voor dit laatste cruciale onderdeel van de wedstrijd niet fit en moest zijn reservepaard inzetten. “Vaardigheid is niet zijn sterkste onderdeel,” vertelt Timmerman, die vier plaatsen moest toegeven in het eindklassement.

Koos de Ronde wist met een goede vaardigheid waarin hij slechts één van de twee deelnemers was die alle balletjes liet liggen, op te klimmen naar de derde plaats. IJsbrand Chardon begon de wedstrijd met een matige dressuurproef, maar steeg in de marathon en werd uiteindelijk vierde.

Bondscoach Harry de Ruyter was tevreden over de prestaties van ‘zijn’ menners: “Ik ben blij dat we er opnieuw in zijn geslaagd om een landenwedstrijd te winnen. Het is jammer dat Theo terugzakte nadat hij een ander paard moest inzetten. We weten waar we aan moeten werken en we richten nu ons vizier op Aken.”

Regerend Wereldkampioen Boyd Exell won voor de achtste keer in Windsor, voor zijn pupil Simonet, die gedurende de gehele wedstrijd uitstekend presteerde.

Koos de Ronde

Tweespannen

Na twee jaar van afwezigheid stonden de tweespannen weer op het programma in Windsor. Harrie Verstappen won de schitterende door Johan Jacobs ontworpen marathon en stond voor de vaardigheid op de tweede plaats, achter dressuurwinnaar Lars Schwitte uit Duitsland. Verstappen bezweek echter onder de druk en liet vier balletjes rollen. De menner uit Eersel werd uiteindelijk zesde. Sanny Hagen-Dijkhuis reed een nette dressuurproef en een goede marathon op de terreinen van Windsor Castle en eindigde op de negende plaats. Lars Schwitte sloot zijn eerste optreden in Windsor af met de eerste plaats, voor Michael Sellier en Gerald Rössler.

Sanny Hagen-Dijkhuis

Vierspan pony’s

Jan de Boer kreeg van bondscoach Ad Aarts toestemming om in Windsor te starten in plaats van op de observatiewedstrijd in Horst en zette een prima prestatie neer. Na de zege in de dressuur en de derde plaats in de marathon behaalde hij ook de derde plaats in het eindklassement. Marathonwinnares Jacqueline Walter uit Duitsland stuurde het voormalige span van Mia Allo naar de winst in de marathon, maar moest in de vaardigheid haar eerste plaats afgeven aan Belgische Tinne Bax. Bax reed een voortreffelijke vaardigheid en schreef voor het eerst in haar carrière deze prestigieuze wedstrijd op haar naam.

Jan de Boer