Witte Van Moort nieuwe sponsor KNHS Para Men Trophy

Francisca den Elzen

De samenwerking tussen Witte van Moort en de KNHS is voor tenminste drie jaar en loopt tot 1 december 2020. Witte Van Moort is een familiebedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot internationaal topproducent van hoogwaardig plaatwerk. Maarten van der Heijden: “We zijn ontzettend blij met Witte Van Moort als nieuwe sponsor van de Para Trophy Dressuur en de Para Men Trophy. Dit is een enorme stimulans voor de promotie en ontwikkeling van het aangepast sporten, zowel in de breedte als in de topsport. De competitiewedstrijden tellen tevens mee voor kadervorming. De afgelopen jaren heeft de parasport zich sterk ontwikkeld en zijn de sporters zeer succesvol op internationaal niveau. Mede dankzij de sponsoring van Witte Van Moort hopen we natuurlijk dat we deze trend voort kunnen zetten.” Wido van Moort: “Het is belangrijk dat aangepaste sporters een kans krijgen om zich te ontwikkelen en ervaring op doen op een hoger niveau. De KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur- en KNHS-Witte Van Moort Para Mentrophy bieden deze mogelijkheid en wij zijn trots om daar als sponsor ons steentje aan bij te dragen.”

Kalender KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy:

29 maart t/m 1 april 2018 – Exloo

11 t/m 13 mei 2018 – Horst

9 t/m 11 juni 2018 – Hellendoorn

ntb – Finale

Kijk hier voor informatie over de para-mencompetitie.