WK enkelspannen en paramennen 2018 in Horst aan de Maas

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de mensport dat beide Wereldkampioenschappen gelijktijdig op dezelfde locatie worden georganiseerd. “Gezien de ambitie van onze organisatie passen deze internationale kampioenschappen uitstekend in onze visie richting het organiseren van top-mensportevenementen. We zijn dan ook zeer verheugd dat zowel de KNHS als de FEI hun vertrouwen in onze organisatie hebben uitgesproken door beide kampioenschappen aan ons toe te kennen,” aldus voorzitter Nico Rijnbende.

Op dit moment worden mede dankzij de ondersteuning van de Gemeente Horst en de Provincie Limburg de eerste voorbereidingen getroffen voor de terreinindeling. Van 20 tot en met 23 april wordt de traditionele CAI3* Horst voor het eerst gehouden op de nieuwe locatie, de hippische evenementenzone De Peelbergen in Horst.

Voorlopig programma WK’s 2018:

maandag 27 augustus Aankomst deelnemers

dinsdag 28 augustus Openingsceremonie & Landenavond

woensdag 29 augustus Veterinaire keuring PE & H1

dressuur PE

donderdag 30 augustus dressuur H1 – eerste deel

vrijdag 31 augustus dressuur H1 – tweede deel

zaterdag 1 september marathon

zondag 2 september vaardigheid