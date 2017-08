WK Minden: Tamara Pijl pakt tweede plaats

Tamara Pijl

Vanmorgen om 9 uur ging het lang verwachte wereldkampioenschap ponymennen in het Duitse Minden van start met de dressuur van de enkelspannen. Op het perfect geprepareerde complex van de menvereniging PSG GEWE Minden bij het bedrijf van organisator Christof Weihe – zelf morgen bij de tweespannen aan de start – moest de Fransman Benoit Vernay het spits afbijten onder de ogen van het juryteam onder leiding van dr. Klaus Christ. Het duurde enkele spannen, voordat de juryleden hun lijn hadden gevonden.

Voor Nederland was Tamara Pijl met haar Dex als eerste aan de beurt vlak na een van de Duitse favorieten, Katja Helpertz. Het begin van de proef kenmerkte zich door zeer veel souplesse en dressuurmatige kwaliteit, die eigenlijk de hele dag niet meer werd geëvenaard. In het tweede deel van de proef echter was de fut er wat uit. Uiteindelijk kwam zij uit op een puntentotaal van 51,37, dat alleen de Duitser Herbert Rietzler wist te overtreffen met 50,67. Derde werd de Duitse menster Marlena Brenner met 51,74.

Als laatste starter voor de middagpauze was Annegreet Zaaijer voor het Nederlands team aan de beurt. Haar Ravel was onder de indruk van de drukke entourage rond de ring en was nogal gespannen. Met 60,54 strafpunten belandde Annegreet na de dressuur op een voorlopig 22e plaats.

Ook teamrijdster Marissa Schuiling met Kyra, die uitkwam op 57,98, en de individueel startende Arion Vissers met 60,17 hadden te kampen met spanning bij hun pony’s, waardoor niet alle onderdelen optimaal uit de verf kwamen.

Bondscoach Ad Aarts toonde zich na afloop van dag één redelijk tevreden met de punten van zijn pupillen. “De selectieve marathon die ons zaterdag staat te wachten, zal nog heel wat verandering teweeg brengen. Ik zie nog volop mogelijkheden. Ik ben echter wel wat teleurgesteld in het jurycorps, dat mijns inziens gemaakte fouten bij alle menners zwaar heeft afgestraft, maar diegenen die er in hun proef voor durfden te gaan, te weinig pluspunten heeft gegeven. Dat bij een wk de winnaar niet onder 50 strafpunten kan komen, is volgens mij bedenkelijk.”

Morgen is het de beurt aan de tweespannen om hun dressuurkwaliteiten te tonen. Vanaf 10 uur komen er 33 aanspanningen in de ring.

