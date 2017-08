WK vierspannen 2020 in Horst aan de Maas

IJsbrand Chardon

Het is voor de zevende keer in de geschiedenis van de mensport dat Nederland gastheer is van het WK vierspannen. Na Apeldoorn in 1976, 1982 en 1988, Den Haag in 1994 – als onderdeel van de Wereldruiterspelen-, Beesd in 2008 en Breda in 2016 is het nu de beurt aan de gemeente Horst aan de Maas om Nederland als menland op de kaart te zetten.

“Gezien de ambitie van onze organisatie passen deze internationale kampioenschappen uitstekend in onze visie richting het organiseren van top-mensportevenementen. We zijn dan ook zeer verheugd dat zowel de KNHS als de FEI hun vertrouwen in onze organisatie hebben uitgesproken door dit prestigieuze kampioenschap aan ons toe te kennen,” aldus voorzitter Nico Rijnbende.

In april waren de terreinen van Grandorse voor het eerst het décor van een grootschalige internationale menwedstrijd met ruim 100 deelnemers. De wedstrijd werd zeer positief ontvangen door de internationale deelnemers en de officials, die het evenement als zeer WK-waardig beschreven. In mei werden de terreinen opnieuw gebruikt voor een grote nationale menwedstrijd en onlangs werd bekend dat er begin september opnieuw een nationaal menevenement wordt gehouden op de terreinen van Grandorse.

WK-waardige omgeving

“Het terrein beschikt over negen marathonhindernissen, wij hebben iedere wedstrijd zes tot zeven hindernissen nodig, zodat we kunnen rouleren,” vertelt parcoursbouwer en organisator Jeroen Houterman. “Na de eerste twee evenementen weten we wat ons te doen staat om de WK’s in 2018 en 2020 tot een succes te maken. De terreinen lenen zich uitstekend voor evenementen van dit formaat en we hebben er heel veel zin in om deze kampioenschappen tot een groot succes te maken.”

De organisatie heeft met de toekenning van het Wereldkampioenschap voor enkelspan paarden én paramenners van 31 augustus tot en met 2 september 2018 opnieuw een top-mensportevenement binnen gehaald.

Voorlopig programma WK 2020:

maandag 31 augustus Aankomst deelnemers

dinsdag 1 september Openingsceremonie & Landenavond

woensdag 2 september Veterinaire keuring

donderdag 3 september Dressuur – deel 1

vrijdag 4 september Dressuur- deel 2

zaterdag 5 september Marathon

zondag 6 september Vaardigheid en medailleceremonie