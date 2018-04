YouTube pony Marley voor de wagen, door Wito Mink en Feline de Jonge

Tijdens de clinic ‘YouTube pony Marley voor de wagen’, laat de bekende menpaarden-africhter Wito Mink van 16.50 uur tot 17.15 uur zien hoe hij Marley de beginselen van het mennen aanleert en legt uit hoe hij dit aanpakt.

Feline maakt voor haar YouTube kanaal al ruim drie jaar vlogs met afwisselend informatieve en grappige video’s over het leven van iemand met een eigen paard. Inmiddels heeft ze ruim 50.000 volgers.

Sinds de vorige editie van Paard&Koets is Feline erg enthousiast geworden over het evenement en de mensport: “Ik ben altijd opzoek naar variatie in mijn activiteiten met Marley en ik stel mezelf dan de vraag: ‘What’s next?’ . Na de eerste keer Paard&Koets was het duidelijk: dit moest natuurlijk mennen zijn!”

De combinatie van plezier en kennis delen is ook wat Feline tijdens haar demonstratie op zondag met Wito laat zien. Ze brengt ook nu weer haar vlogcamera mee: “Ik wil al het mooie van de mensport vastleggen en mijn kijkers graag laten zien wat voor fijne en enthousiaste sfeer er is tijdens het evenement.”

www.paardenkoets.nl

Feline de Jonge en Marley