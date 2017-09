Zaterdag van Horse Event afgelast

Met pijn in het hart heeft de organisatie moeten besluiten het evenement voor zaterdag af te gelasten. Via www.horse-event.nl en social media wordt zaterdag rond 14.00 uur bekend gemaakt of Horse Event op zondag wel doorgang kan vinden. Ticketgelden voor bezoekers van zaterdag worden gerestitueerd door Ticketpoint.