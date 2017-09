Zeer geslaagd CIAT in Weert

De dertig aanspanningen arriveerden op vrijdag 1 september en genoten van de ‘landenavond’. Elke deelnemer kon zijn bijdrage leveren door een gerecht of drankje mee te brengen. Op zaterdag was er naast het Open Huis bij Rijo Stables een tocht en presentatie in Weert. Alle aanspanningen werden hier besproken door mevrouw Pamela van Geloven en beoordeeld door een deskundige internationale jury, de heren Hartmuth Huber (Duitsland), Bé Bekkering (Nederland) en mevrouw Caroline Douglas (Groot-Brittannië).

Een heerlijk diner op zaterdagavond maakte de dag helemaal af. Zondag was er een tocht van 15 km door de mooie omgeving. Voordat men hieraan mocht beginnen moesten er een vijf onderdelen worden afgelegd: 20 seconden halthouden, achterwaarts gaan, lopen over een mat, verplaatsen van een glas champagne en halthouden en groeten.

Na de rit startte de vaardigheid. Alle aanspanningen moesten proberen het parcours (20 poorten) in een korte tijd af te leggen. De burgemeester van Weert, de heer Jos Heijmans, deelde geassisteerd door Rini Rutjens, de prijzen uit. Ook deze avond werd voor de deelnemers afgesloten met een gezellige borrel.

Bron: Mensport