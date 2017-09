Zeer geslaagd mensportweekend bij Aangespannen Dag Gilze

Op zaterdagochtend begonnen eerst twintig ruiters in de rubriek “onder de man”, die de vaardigheid en vier hindernissen reden. Daarna startten er een tiental kinderen met begeleiding in de vaardigheid en de hindernissen, waaronder zelfs enkele kinderen van vier en vijf jaar. Dit jaar wonnen alle kinderen een beker en een sleutelhanger met naam. De overige rijders startten met voornamelijk jonge combinaties als training in de oefenmarathon op zaterdag. Zij reden de vaardigheid, het wegtraject en vier hindernissen.

Op zondag verschenen er ruim honderd aanspanningen aan de start, waaronder enkele lokale favorieten. Zij reden naast de vaardigheid en het wegtraject zes hindernissen, waarbij natuurlijk weer de waterbak de grootste sensatie was voor het publiek. Het was weer een strijd tussen de Nederlandse en Belgische combinaties wie met de overwinning naar huis ging. Het bleek eerlijk verdeeld: van de veertien rubrieken gingen er zeven naar Nederland en zeven naar België. Op zondagavond werd de prijsuitreiking verzorgd door de burgemeester.

Het terrein had dit jaar een geheel vernieuwde indeling met de Altenafair opgesteld rondom een hindernis en nabij de horecagelegenheid, waardoor de fair meer opgenomen werd in het geheel. Ook het kinderdorp was terug op de oude plaats achter de tribunes. Al met al een gezellig geheel!

Het was een mooi weekend met schitterend weer. De bouwploeg en de vele vrijwilligers zijn de hele voorafgaande week druk bezig geweest en hebben er samen met de organisatie een geslaagd evenement weggezet. De organisatie bedankt alle rijders, sponsoren, toeschouwers en vrijwilligers hartelijk en ziet iedereen graag volgend jaar terug tijdens het laatste weekend van augustus, bij de 24e editie van Aangespannen Dag Gilze.

