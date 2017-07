Zeer geslaagde Horsefood – Mensportdag in Heeze

Met een volle startlijst heeft een groot aantal menners, van recreanten tot meer gevorderde wedstrijdmenners, gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich op één dag te scholen in de drie wedstrijdonderdelen van de mensport, maar waarbij gezelligheid en leren van elkaar even belangrijke elementen van de dag waren.

Leonne van Gestel en Wito Mink gaven in twee ringen een korte, maar fijne dressuurles waarbij het accent op losrijden en losmaken lag. Stan van Eijk leerde de menners zich goed voorbereiden en beter recht richten in het ruime vaardigheidsparcours. Kelly Houtappels, Wilbrord van den Broek en Harrie Verstappen gaven instructie in de marathon, waarbij het passend verkennen bij de aanspanning, winst en behoud van snelheid in de hindernis, en leidselvoering van de aanspanning terugkerende onderwerpen waren.

Op zoek naar het Horsefood-mentalent 2017 was er een competitie-element aan de trainingsdag toegevoegd, waarbij Maaike Hannewijk bij de pony’s en Shiva Bruinsma bij de paarden met de overwinning naar huis gingen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Menteam Giesberts en Harrie Verstappen bij de waterhindernis

Wilbrord van den Broek helpt bij het kiezen van de juiste lijnen