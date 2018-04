‘Zes imposante Shires in de leidsels’, clinic van Wouter Hazeleger

Tijdens de clinic “Zes imposante Shires in de leidsels” laat Wouter op een plezierige, maar met een leerzame insteek, zien hoe hij een meerspan met zes Shires bestuurt, rekening houdend met de “lompheid” van dit grootste paardenras van de wereld.

Wouter zegt over de Shires: “Door de grootte is het ras van nature ‘lomp’ aangelegd, zijn laat rijp, en onervaren in het mennen. Geduld en discipline zijn dan ook de sleutelwoorden om tot een goede training en resultaat te komen. Met rust, geduld en liefde bouw je een speciale band op en dat leidt tot een resultaat die je de meest intense voldoening geeft wanneer mens en dieren samenwerken.”

