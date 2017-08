Zesde plaats voor Rudolf Pestman in Ptakowice

De terreinen in Ptakowice zouden niet misstaan als WK-locatie. Er is een prachtige eb en vloed zand arena van 110 x 55, een binnenbaan van 100 x 30 meter, 69 stallen en 11 hotelkamers. Het publiek kon de proeven vanaf een groot terras uitstekend volgen en in geval van slecht weer was er ruimte onder dak. Rondom de baan lagen zeven imposante hindernissen. Voor de rijders was er ruim voldoende parkeergelegenheid en ook de losrijterreinen boden meer dan voldoende ruimte.

Voor Farell was het zijn eerste optreden op driesterren-niveau: “We hadden Farell mee om hem te leren een verre reis te maken en in een serieuze arena de dressuur en vaardigheid te laten lopen. Alleen op die manier kun je een jong paard leren met een indrukwekkende omgeving om te gaan. Zowel in dressuur als in de vaardigheid had hij last van spanning, maar hij bleef toch goed te bewerken. De dressuur ging mooi, maar hij miste wel iets perfectie, maar dit is logisch voor een zevenjarige in zo’n piste. De marathon liep echt top op één foutje na in de eerste hindernis. In de vaardigheid was hij al veel meer ontspannen dan in Lisieux. Al met al een hele mooie ervaring!” vertelt Rudolf Pestman.

Het nationale tweespankampioenschap werd op naam geschreven door Rafal Wojtacha.

