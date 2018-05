Zon en spektakel bij SWM Haaksbergen

Om het terrein in goede conditie te houden, zijn de vrijwilligers van Menvereniging De Sterruiters op donderdag al begonnen met sproeien van het marathonterrein. Ook tijdens de wedstrijd werd er aan het welzijn van de paarden gedacht en was er onbeperkt water beschikbaar om de paarden te koelen en te laten drinken. De veterinair constateerde dan ook geen bijzonderheden bij de controles tijdens en na de wedstrijd.

Ruim zeventig combinaties afkomstig uit alle uithoeken van Nederland verschenen aan de start. De tijd in de vaardigheid op zaterdag stond scherp genoeg om er een onderscheidend parcours van te maken.

Op zondag ging het A – traject over het prachtige Haaksbergerveen en konden de combinaties aansluitend aan de slag in de marathon. Het mondde uit in een mooie, sportieve wedstrijd met vooral in de waterhindernis het nodige spektakel.

Klik hier voor de uitslagen

Larissa Reints

John van Soeren