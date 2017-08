Zondag 6 augustus: Vestingrit Hoofdstad Aanspanning

Morgen, zondag 6 augustus om 10.30 uur vertrekken de rijtuigen vanaf het inspanterrein aan de Naardervaart 1A in Muiderberg, om vervolgens langs het riviertje de Vecht naar Weesp te rijden. Daar is rond 11.30 uur de eerste stop, aan de Aetsveldselaan naast de brandweer.

Via het Naardermeer gaat de route weer naar Naarden, waar de deelnemers om 14.00 uur gastvrij worden onthaald in de Cattenhagestraat in het kader van “De Vesting Ontvangt”.

Rond 15.30 uur zijn de rijtuigen weer terug op het inspanterrein. Iedereen is van harte uitgenodigd om de aanspanningen te komen bekijken!

Meer informatie is te vinden op op www.hoofdstadaanspanning.nl