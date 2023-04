17 landen aan de start in Kronenberg

Belangrijke eerste graadmeter

De wedstrijd in Kronenberg geldt voor veel deelnemers en bondscoaches als eerste belangrijke graadmeter voor de internationale kampioenschappen die later dit seizoen op het programma staan. En dat zijn er nogal wat. De vierspan paarden strijden eind augustus om het Europees Kampioenschap in Exloo, waar de paramenners gelijktijdig de strijd met elkaar aanbinden om de wereldtitels. Een week later staat Oirschot geheel in het teken van het Wereldkampioenschap voor de enkel-, twee-en vierspan pony’s. Tot slot strijden de tweespan paarden eind september om de medailles tijdens het WK in het Franse Le Pin au Haras.

Programma

De wedstrijd start op woensdagmiddag 12 april met de veterinaire keuring, waarna alle deelnemers op donderdag en vrijdag in actie komen tijdens de dressuur, die dit jaar wordt verreden op de prachtige zandpistes van Equestrian Centre de Peelbergen. Op zaterdag en zondag staat de mooie marathon én de vaardigheid op het programma. Op beide dagen wordt er gestart met de marathon, zodra de laatste deelnemer over de finish komt, start de vaardigheid.

De driesterren-rubrieken twee-en vierspan pony’s en twee-en vierspan paarden rijden op zaterdag de marathon en op zondag de vaardigheid. De overige rubrieken komen zaterdag aan start in de vaardigheid en sluiten de wedstrijd zondag af met de marathon.

FEI Driving Forum

Kronenberg vormt deze editie een waar trefpunt voor de internationale mensport. De FEI heeft Kronenberg uitgekozen als locatie voor het FEI Driving Forum, dat dinsdagmiddag van start gaat in De Peelbergen. De FEI wil samen met alle aanwezigen de strategie van de mensport bepalen. Dit wordt de eerste keer dat de FEI niet alleen met nationale federaties in gesprek gaat over de toekomst van de sport, maar ook menners, officials en overige betrokkenen uitnodigt. Lees hier meer over het forum.

