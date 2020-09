19 landen melden zich voor WK enkelspannen Pau

Het WK begint op dinsdag 20 oktober met de veterinaire keuring, gevolgd door de dressuur op woensdag 21 en donderdag 22 oktober. De marathon staat gepland op vrijdag 23 oktober waarna de menners en hun paarden een rustdag hebben op zaterdag 24 oktober. Op deze dag wordt de spectaculaire cross van de eventingwedstrijd verreden. Op zondag 25 oktober is de grote finale met de vaardigheid in de hoofdpiste van Pau.

Op 29 september sluit de definitieve inschrijving voor Pau waarvoor op dit moment drie menners per land afgevaardigd kunnen worden. De organisatie inventariseert momenteel of er ruimte is voor een vierde rijder per land.

Klik hier voor de lijst met de nominatieve inschrijvingen.

Marion Vignaud in Pau 2019

