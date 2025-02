Menvereniging Waal en Linge viert 25-jarig bestaan

Er verschenen maar liefst 31 amazones aan de start, waarvan acht jeugdruiters. De jeugd ontving uit handen van de jury een presentje en complimenten voor hun nette manier van rijden. De overige prijzen werden verdeeld tussen de pony- en paarden combinaties.

Zaterdag

Op zaterdag stond de aangespannen rubriek op het programma. Deze dag was minder zonnig, aan het eind van de middag werden de aanwezigen zelfs getrakteerd op een plons water. Het deelnemersveld was kleiner dan voorgaande keren maar dat mocht de pret niet drukken.

De finale ging van start met de tweespan paarden; de winst ging richting Brabant. Harry Bartels zette de snelste tijd neer. In het basisparcours was Wout Kok al veruit de snelste bij de tweespan pony’s en hij deed er in de finale nog een schepje bovenop. Met zes finalisten in de enkelspan pony rubriek ging de winst naar Anouk van de Beek. De finale werd afgesloten met de enkelspan paarden. Als laatste starter wist Mardie de Jongh- van de Hater met een foutloze, snelle rit de overwinning op haar naam te schrijven.

Menvereniging Waal en Linge hoopt de aanwezigen opnieuw te mogen verwelkomen tijden het outdoorseizoen. Zij organiseert op 18 en 19 juli SWM Neerijnen en op 5 en 6 september het KNHS-kampioenschap SWM klasse L en M in Neerijnen.

