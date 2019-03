Bollenrit voor authentieke aanspanningen in Castricum

De route is met zorg uitgezet en voert langs diverse, hopelijk dan in bloei staande, bollenvelden. Voor de koetsiers en de paarden is dit één van de eerste ritten van het menseizoen en de authentieke aanspanningen zien er tip-top uit.

Kom op 14 april naar Castricum wanneer je wilt meegenieten van de bollen en de prachtige aanspanningen.

Klik hier voor meer informatie