42e editie SWM Ugchelen dit jaar

Menners uit het hele land schrijven zich momenteel in om deel te nemen met enkel-, twee- of vierspanpony’s of paarden in de unieke en prachtige omgeving van Ugchelen. De wedstrijd wordt gereden in de klassen L, M en Z, en er is ook een hobbyrubriek voor rijders zonder startkaart. De wedstrijd is gratis te bezoeken voor het publiek.

Op zaterdag worden de dressuur en vaardigheid gereden, op zondag staat de marathon op het programma. De marathon wordt ontworpen door Hanne-Louise de Koning en bestaat uit twee trajecten: een wegtraject en een hindernistraject met zes hindernissen. Deelnemers kunnen genieten van de prachtige bossen rondom Ugchelen en worden uitgedaagd door spectaculaire hindernissen op het hoofdterrein.

