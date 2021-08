43 deelnemers uit 10 landen aan de start op EK vierspannen Boedapest

Gelijktijdig met het EK vierspannen en het EK voltige vindt het ‘World of Hunting and Nature Exhibition’ plaats waarmee de Hongaren het vijftigjarig jubileum van het EK extra dimensie geven. In 1971 vond het eerste EK plaats als side-event van de eerste World Hunting Exhibition waarbij Prince Philip eregast was.

Het complete individuele podium van het EK 2019 komt aan de start met titelverdediger Bram Chardon, Benjamin Aillaud uit Frankrijk en de Belg Glenn Geerts. Thuisland Hongarije vaardigt met 9 vierspanrijders het maximale aantal deelnemers af, Duitsland stuurt 8 rijders en Nederland reist met 6 menners af.

Het EK gaat op woensdag 1 september van start met de veterinaire keuring, gevolgd door de dressuur verdeeld over donderdag en vrijdag. Zaterdag volgt de marathon met acht imposante hindernissen, ontworpen door WK-parcoursbouwer Gabor Fintha. Zondag 5 september worden de medailles verdeeld in de afsluitende vaardigheidsproef.

