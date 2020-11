9 deelnemers per land toegestaan op de meeste FEI kampioenschappen

Indien een land zich nominatief met een team (max 3 deelnemers) heeft ingeschreven voor een CAIO of een FEI kampioenschap, mogen zij vanaf 2021 maximaal 6 individuele deelnemers inschrijven. Dit aantal wordt bepaald door de organisatie en het aantal voor het gastland en de overige landen is gelijk.

Voor het gecombineerde ponykampioenschap en het jeugdkampioenschap geldt een maximum van 2 individuelen per rubriek (2 per enkelspan pony, 2 per tweespan pony, 2 per vierspan pony en 2 per jeugdrubriek).

Het gewijzigde FEI menreglement is binnenkort hier beschikbaar.

