Aachen 2022: Benjamin Aillaud wint ‘Top Score competition’

Het principe van de ‘Top Score competition’ is als volgt: Het parcours bestaat uit verschillende poorten, waarvoor afhankelijk van de moeilijkheidsgraad een verschillend aantal punten te behalen is. De menners kiezen hun eigen route en hebben drie minuten de tijd om door zoveel poorten te rijden, waarbij ze één poort maximaal twee keer rijden. Uiteindelijk wint de menner die in de snelste tijd de meeste punten heeft verzameld.

Gisteren was het Benjamin Aillaud die als enige menner 1830 punten scoorde met zijn vierspan. Koos de Ronde werd tweede met een score van 1730, gevolgd door Jérôme Voutaz (1700) en de twee Duitsers, Christoph Sandmann (1690) en Georg von Stein (1620).

Klik hier voor de resultaten

Klik hier voor het fotoalbum, gemaakt door Sonja Scharf