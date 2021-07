Aangepast Districtskampioenschap West op prachtlocatie

In een, door corona, aangepast jasje konden de kampioenschappen plaats vinden op de prachtige locatie van de Eemruiters in Hoogland in Stadspark Schothorst. De weersomstandigheden waren fantastisch, de vrijwilligers waren erg enthousiast en de menners waren met een mooi aantal aanwezig.

Mooie grasmat

De dressuur werd gereden op een schitterende grasmat waar 6 ringen lagen. Dat vond vooral in de ochtend plaats. Alle menners reden twee proeven en het opgetelde resultaat bepaalde wie er met de hoogste eer naar huis ging. De mooiste dressuur proeven werden gereden door Pieter Versteege in de klasse B pony’s. Zijn proeven werden maar liefst beloond met gemiddeld 71,38 %.

In de klasse Z/ZZ was er een dubbelslag voor Mirjam Vinke. Met haar imposante paard Evers werd ze kampioen in zowel dressuur als vaardigheid. Ook Ellen Wijdenes pakte twee titels. Zij werd kampioen bij de pony’s in de klasse M dressuur en in de L vaardigheid.

Mirjam Vinke pakte met Evers 2 titels

Pittige vaardigheid

De vaardigheid kregen de menners niet cadeau, 10 menners wisten het te schoppen tot de barrage. Waarbij Linsey Heijne in de sulkyklasse de snelste barrage van de dag wist te rijden met 62.36 seconden. In de verschillende ponyrubrieken was het een spannende strijd in de barrage. In de klasse L/M bij de paarden bleef niemand foutloos en ging de titel naar de snelste combinatie met 1 afgereden balletje: Wim Warmenhoven met Kwint.

Overzicht kampioenen en reservekampioenen

Dressuur

Enkelspan paard B

Kampioen: Lieda van Overveldt

Reserve kampioen: Cindy Benschop

Enkelspan paard L

Kampioen: Kim de Groot

Reserve kampioen: Willeke Goudzwaard

Enkelspan paard M

Kampioen: Renate Roling

Reserve kampioen: Karin Bakker

Enkelspan paard Z/ZZ

Kampioen: Mirjam Vinke – Deen

Reserve Kampioen: Melissa Langezaal

Tweespan paard klasse B

1e prijs Marieke Hilhorst – Smeeing

Enkelspan pony B

Kampioen:Pieter Versteege

Reserve kampioen: Ronald van Eijk

Enkelspan pony L

Kampioen: Maaike van Roon

Reserve kampioen: Pauline Jong

Enkelspan pony M

Kampioen: Ellen Wijdenes

Reserve kampioen: Richard van Dommelen

Enkelspan pony Z/ZZ

Kampioen Heidi te Poele

Tweespan pony’s B

Kampioen: Anouk de Haas

Tweespan pony’s L/M/Z

Kampioen: Lindsay Landman

Reserve kampioen: Raymon Lelieveld

Vaardigheid

enkelspan paard L/M

Kampioen: Wim Warmenhoven

Reserve kampioen: Melissa Langezaal

Enkelspan paard Z/ZZ

Kampioen: Mirjam Vinke – Deen

Reserve kampioen: Kelly Speelman – Sturrus

2 span paard L

1e prijs Marieke Hilhorst – Smeeing

Enkelspan pony L

Kampioen Ellen Wijdenes

Reserve kampioen Ronald van Eijk

Enkelspan pony M

Kampioen: Jeanine Benschop

Reserve kampioen: Yvonne Haverhoek – Looy

Enkelspan pony Z/ZZ

Kampioen: Heidi te Poele

Reserve kampioen: Carina van der Drift – Vos

Tweespan pony L

Kampioen: Lindsay Landman

Reserve kampioen: Wim van Bruggen

Tweespan pony M/Z

Kampioen: Eline Geurs

Sulky

Kampioen: Linsey Heijne

