(Aangepaste) Tubbergse Men- en Ruiterdagen op 24 en 25 augustus

Dit jaar worden er op 24 en 25 augustus twee mooie ritten uitgezet, die net als voorgaande jaren het terrein van Jumping Schröder aan de Arkeweg in Tubbergen als vertrekpunt hebben en waar je kunt inspannen of opzadelen.

De ritten zijn op beide dagen geschikt voor zowel aanspanningen als ruiters, waarbij de verhouding tussen verharde ondergrond en zand- / bospaden op ongeveer 60/40 procent ligt. De route voert door de meeste dorpen in de gemeente Tubbergen en zijn respectievelijk 28 kilometer op zaterdag en 30 kilometer op zondag lang.

Om 9.00 uur is de ontvangst met koffie en krentenwegge. De start vindt om 10.30 uur gezamenlijk plaats; onderweg zijn er twee of drie rustposten met een hapje en drankje. Een eventuele lunch kan op eigen gelegenheid gedaan worden.

De kosten bedragen 5 euro per persoon op de koets en per ruiter; aanmelden is mogelijk tot 21 augustus door een e-mail te sturen naar ilse@kleinbaasdam.nl.