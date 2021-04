“Aangespannen Ontspanning” geeft niet op; Voorjaarsmarathon nogmaals verzet

De Voorjaarsmarathon, in tweede instantie gepland op 18 april, mag door de aanhoudende coronamaatregelen nog steeds niet plaatsvinden. De nieuwe datum is 30 mei.

Namens de organisatie meldt Helmi Hendriks: “Maar we geven niet op, de aanhouder wint! ”

Startpashouders kunnen zich inschrijven via MijnKNHS en impulsrijders door het sturen van een email.

Klik hier voor meer informatie en het email-adres