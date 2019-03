Aantal startplaatsen op WK tweespannen en WK pony’s 2019

WK tweespan paarden Drebkau

Op het WK tweespannen in Drebkau van 11 tot en met 15 september worden de volgende aantallen toegelaten:

Gastland Duitsland: team (max 3) + 6 individuele rijders

Overige landen: team (max 3) + 3 individuele rijders

Klik hier voor de kwalificatie-eisen waarin deze aantallen vermeld staan.

WK pony’s Kisbér-Ászár

Op het WK enkel-, twee-en vierspan pony’s in Kisbér-Ászár van 25 tot en met 29 september worden de volgende aantallen toegelaten:

Gastland Hongarije:

Enkelspan pony: max 2 in team + 4 individuelen

Tweespan pony: max 2 in team + 4 individuelen

Vierspan pony: max 2 in team + 4 individuelen

Overige landen:

Enkelspan pony: max 2 in team + 2 individuelen*

Tweespan pony: max 2 in team + 2 individuelen*

Vierspan pony: max 2 in team + 2 individuelen*

*Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 2 menners per categorie.

Alleen als er een team wordt afgevaardigd, mogen er extra individuelen starten.

Landen die geen team kunnen sturen, mogen maximaal 2 deelnemers per rubriek sturen.

Klik hier voor de kwalificatie-eisen waarin deze aantallen vermeld staan.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.