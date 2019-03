Aftrap Achterhoek Bokaal Mencompetitie op Tweede Paasdag

De tweede wedstrijd van de competitie is de door menvereniging In Stap en Draf georganiseerde wedstrijd op 25 mei op De Hietmaat in Hengelo (Gld).

De mencompetitie krijgt een vervolg op 22 juni op de door Menvereniging Onder de Zweppe georganiseerde Dressuur & Vaardigheid-wedstrijd in Westendorp.

Finale

Op 21 juli is op de accommodatie van de Winterswijkse Ruiter- en Pony Club de laatste wedstrijd van de competitie, georganiseerd door Menvereniging Winterswijk OG. Hier worden aan het einde van de dag de winnaars van de Achterhoek Bokaal Mencompetitie bekend gemaakt.

Op iedere wedstrijd kan men meestrijden voor de dagprijzen en neemt men automatisch deel aan de betreffende competities. Dit jaar zijn op alle vier wedstrijden ook Bixie-menners welkom, naast de startpas- en hobbyklassemenners. In Haaksbergen wordt, buiten de competitie om, ook een Kür op Muziek verreden.

Over de competitie

Op iedere wedstrijd kunnen 2 dressuurproeven en 1 vaardigheidsproef gereden worden. Mocht er een extra vaardigheidparcours aangeboden worden op een wedstrijd, dan telt alleen het eerst gereden parcours mee voor de Achterhoek Bokaal Mencompetitie.

Om deel te kunnen nemen aan deze competitie moeten er minimaal 5 dressuurproeven en minimaal 3 vaardigheid parcoursen gereden worden. Mocht u alle wedstrijden gereden hebben, dan tellen bij de dressuur de 5 beste resultaten en bij de vaardigheid de 3 beste mee.

Meer info en opgeven

Wedstrijdmenners met startpas kunnen opgeven via Mijn KNHS, de menners in de hobbyklasse en Bixie kunnen mailen naar de organiserende verenigingen.

Websites en e-mailadressen van de organiserende verenigingen:

22 april, Haaksbergen:

www.sterruiters.nl, dv@sterruiters.nl

25 mei, Hengelo (Gld.):

www.instapendraf.nl, wedstrijdsecretariaat@instapendraf.nl

22 juni, Westendorp:

www.onderdezweppe.nl, wedstrijdsecretariaat@onderdezweppe.nl

21 juli, Winterswijk:

www.oudgerij.nl, menverenigingwinterswijk@gmail.com

Meer info en de tussenstanden: www.hippischachterhoek.nl/achterhoek-bokaal-mencompetitie

Bron: Regio Mennen Achterhoek