Agneta van Kekem overleden

Wij wensen Karel en zijn zoons Mark, Robin en Arjo en hun gezinnen heel veel sterkte toe bij het dragen en verwerken van dit enorme verlies.

Zaterdag 9 maart is er tussen 12:00 en 14:00 uur gelegenheid om te condoleren in Dorpshuis De Linde, Lindenstraat 1, 4231 DT in Meerkerk.

Klik hier voor de rouwkaart

Agneta vormde als groom van Karel een vaste en onmisbare waarde in zijn team