Aken 2018: Oranjemenners domineren Akense marathon

Koos de Ronde

“Het is volgens mij nog nooit voorgekomen hier in Aken en ook niet op een WK dat drie Nederlandse menners in de top drie eindigen in de marathon,” vertelt bondscoach Harry de Ruyter. “En daar ben ik best een beetje trots op!” De Ruyter complimenteerde de internationale level 4 parcoursbouwer Dr. Wolfgang Asendorf met de parcoursbouw. Ondanks de tropische weersomstandigheden was het publiek in enorme aantallen naar de Aachener Soers getrokken om te kunnen genieten van de marathonverrichtingen van de 24 deelnemers. Alle paarden kwamen probleemloos over de finish van dit tweede onderdeel in de individuele-en landenstrijd.

Koos de Ronde zette in vier van de acht hindernissen de snelste tijden neer. In de laatste hindernis rolde er helaas een balletje, anders had de regerend Nederlands kampioen net voor Bram gestaan in het tussenklassement: “Ik heb hetzelfde span gereden als waarmee ik eind mei in Valkenswaard ook de marathon won,” vertelt De Ronde. “Het gevoel was top. Ik heb ten opzichte van vorig seizoen twee nieuwe voorpaarden en ze zijn zo gretig en wendbaar, het is een genot om met dit span te rijden.”

Bram Chardon was uiteraard enorm tevreden met zijn geweldige prestatie: “Voor mijn eerste keer in Aken is dit gewoon super. Het span voelde geweldig aan en ik kon precies rijden wat ik wilde. Ik was in het begin wel heel gespannen hoor! Daarom reed ik een beetje geforceerd in hindernis 1 en in hindernis 2 waren mijn paarden wel heel erg onder de indruk van het vele publiek en kwamen ze iets terug. Maar ik heb bewust geen risico genomen en niet gekozen voor een alles of niets marathon. Het basistempo van mijn span ligt heel hoog waardoor ik snelle tijden kon rijden. En ik ben heel blij dat ik geen balletjes heb gereden en amper iets heb geraakt,” besluit een dolblije Bram.

Ijsbrand Chardon had even een misser in hindernis twee en hindernis vier, maar bleef rijden en zette in de laatste hindernissen toptijden neer, wat hem de derde plaats in de marathon opleverde.

Dressuurwinnaar Boyd Exell werd zesde in de marathon en blijft met een totaalscore van 152,12 aan de leiding in het individuele klassement.

Vanavond om 21.30 uur betreden Koos de Ronde, Chester Weber, Jérôme Voutaz, Glenn Geerts, Georg von Stein en Benjamin Aillaud de hoofdpiste met hun indoor span voor de spectaculaire Jump & Drive.

Morgenochtend om 10.00 uur start de vaardigheid in het menstadion, waarna om ca. 11.30 uur de winnaars van het CAIO Aken 2018 bekend zijn.

Uitslagen

Tussenstand individueel klassement na de marathon:

Boyd Exell (AUS) 152,13 IJsbrand Chardon (NED) 157,87 Bram Chardon (NED) 159,14 Koos de Ronde (NED) 160,56 Edouard Simonet (BEL) 162,81

Tussenstand landenklassement na de marathon:

Nederland 312,80 Duitsland 329,14 België 334,01

