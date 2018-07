Aken 2018: Uitstekende start voor IJsbrand en Bram Chardon

Bram Chardon

Aken is echt wel iets

Aken-debutant Bram Chardon had zijn nieuwe achterpaard Enrico ingespannen, die in Aken zijn eerste wedstrijd liep bij het 25-jarige mentalent: “Enrico is alleen mee voor de dressuur, hij vervangt Donald die me in Saumur iets verraste in dit onderdeel. Enrico is heel koel in de kop en doet wat hij moet doen. Voor de marathon en de vaardigheid zet ik mijn ervaren paarden in.”

Bram reed een prima proef waar bondscoach Harry de Ruyter zeer tevreden over was: “Het is heel gek, maar het is echt wel iets om in Aken te rijden, het is heel anders dan een WK. Ik vind dat Bram het erg goed heeft gedaan, hij had een goed blok, zijn overgangen waren goed en hij bleef rijden tijdens de proef, wat ik erg sterk vond. Het is jammer dat een van de voorpaarden van Koos vandaag roet in het eten gooide, maar ik verwacht dat hij er morgen wel bij zit.”

IJsbrand Chardon was goed te spreken over zijn proef: “Het liep goed, ik had geen fouten, er zat veel schwung in. Ik had alleen iets meer punten verwacht.”

Uit het boekje

Regerend Wereldkampioen Boyd Exell reed een proef uit het boekje. Zijn gebroken enkel vormde geen enkele belemmering voor de Australiër die zijn paarden als een mooi blok presenteerde en perfecte overgangen liet zien. Chester Weber staat met een verschil van ruim acht strafpunten op de tweede plaats.

Benjamin Aillaud zette met de vierde plaats het beste Franse resultaat neer. Edouard Simonet was de beste Belg op de zesde plaats, voor Mareike Harm, die voor Duitsland vandaag het hoogst scoorde. Individueel deelneemster Anna Sandmann maakte vandaag eveneens haar debuut in Aken en werd 11e.

Morgen om 10.00 uur starten de 24 menners in de dressuurproef, die meetelt voor zowel het individuele-als het landenklassement.

