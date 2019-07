Aken 2019: Koos de Ronde oppermachtig in de marathon

Drukkend weer

Het was vandaag drukkend warm weer in Aken, waar de hete zon werd afgewisseld met fikse regenbuien. Nadat de laatste deelnemer de finish passeerde brak er een enorme wolkbreuk los dat werd vergezeld van flink onweer. Gelukkig waren alle paarden inmiddels veilig in hun boxen.

“Het was een zware marathon,” vertelt bondscoach Ad Aarts. “De menners waren vrij om te rijden en dat hebben ze ook gedaan. Van Bram was gewoon pech. Het paard viel en raakte in de knoop waardoor hij uitgespannen moest worden. Toen had het ook geen zin meer om verder te rijden.”

Koos de Ronde

Niet zwaarder dan anders

Koos de Ronde was uiteraard zeer tevreden: “Het liep als een speer. Alleen in de waterhindernis ging het iets langzamer, ze keken een beetje naar de sproeiers en het water was vrij diep, maar de andere hindernissen ging top. Mijn span bleef steeds lopen, ik heb geen fouten gemaakt en ben echt dik tevreden. Het was de zwaarste marathon die we tot nu toe hebben gehad dit seizoen, maar hij was niet zwaarder dan andere jaren. Het is hier altijd pittig, maar dat mag ook wel. Aken is tenslotte de belangrijkste wedstrijd van het jaar.”

Diepe buiging

Ook IJsbrand Chardon was super blij met zijn paarden vandaag: “Ze blijven me verbazen. Ik vind het onvoorstelbaar dat Enrico die voor het eerst dit jaar meeloopt zo goed aanpakt. Ik maak een diepe buiging voor dit paard.” Chardon verreed zich even in de waterbak, maar werd desondanks tweede en staat nu dus nipt voor op Koos de Ronde. “Wat er met Bram gebeurde was natuurlijk een geweldige domper. Hij begon super met de tweede tijd op hindernis 1. Het liep goed, dus dan is het echt zonde dat dit gebeurde. Maar gelukkig gaat het goed met het paard en rijdt hij morgen waarschijnlijk gewoon de vaardigheid.”

Leider na de dressuur Boyd Exell werd derde in de marathon en staat net iets meer dan 2 balletjes voor op IJsbrand Chardon, die op zijn beurt weer op de hielen wordt gezeten door Koos de Ronde. Het wordt morgen dus een zeer spannende vaardigheid!

