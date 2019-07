Aken 2019: Nederlandse vierspanrijders sterk in openingsproef

IJsbrand Chardon

Vandaag stond de oude proef 8A op het programma in Aken, waar voor het eerst werd gereden op de hagelnieuwe perfecte Agterberg bodem. De resultaten van deze proef tellen niet mee voor het individuele-en landenklassement, maar worden gezien als een goede voorbereiding op de proef die op donderdag wordt verreden. De startlijst voor de Speel uw Spel rubriek op vrijdag is gebaseerd op de omgekeerde volgorde van de uitslag van vandaag.

IJsbrand Chardon ging als eerste van start met zijn relatief nieuwe voorpaarden Hugo en Enrico, waarmee hij 40,63 punten scoorde: “De voorpaarden keken hun ogen uit hier in Aken, maar gelukkig bleven ze goed in het ritme. Ik heb er uit gehaald wat er in zat en ik ben heel tevreden,” aldus Chardon, die morgen met dezelfde opstelling rijdt: “Dit span blijft in vorm stijgen, ze worden steeds beter. Voor een eerste keer Aken is dit gewoon goed. Morgen kan ik met iets meer bravoure rijden en ik verwacht ook weer rond de 40 punten uit te komen.”

Bram Chardon had een paar kleine foutjes en kwam met een score van 43,46 uit de ring waarmee het net voor Koos de Ronde eindigde, die 43,68 achter zijn naam had staan.

Morgen start de dressuur om 10.15 uur. Deze resultaten tellen mee voor zowel het individuele-als het landenklassement.

