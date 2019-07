Aken 2019: Team NL menners op goudkoers

Bram Chardon

Bondscoach Ad Aarts was goed tevreden over de prestaties van de Oranje menners: “Koos liet vandaag wederom een stijgende lijn in zijn span zien. Hij heeft er de afgelopen tijd heel hard aan gewerkt om zijn dressuur op orde te krijgen en dat werpt zijn vruchten af. Bram reed een goede proef, naar mijn mening had hij onder de 40 punten mogen krijgen. Hij liet goede overgangen zien en het was een technisch goede proef. Ijsbrand reed sterk tot aan het tweede stap gedeelte toen zijn rechtervoorpaard te veel spanning kreeg. Dit leverde een rommelig beeld op. Dat was jammer, want anders was hij zeker onder de 40 punten gedoken.”

Regerend wereldkampioen Boyd Exell was evenals gisteren de onovertroffen winnaar. Hij scoorde maar liefst 31,86 en heeft hiermee een mooie voorsprong op zijn naaste concurrent Chester Weber die met 38,52 de ring verliet.

Zware marathon

Morgen staat er een extra Speel uw Spel vaardigheidsrubriek op het programma, die niet meetelt voor het individuele-en landenklassement.

Op zaterdag komen de vierspanrijders in actie in de zware marathon, ontworpen door de Zweedse level 4 parcoursbouwer Gunnar Larsson. De acht hindernissen zijn zwaar en lang, maar Aarts ziet dit positief: “Als de jongens doen wat ze normaal doen dan moet het mogelijk zijn om onze eerste plaats in het landenklassement vast te houden,” aldus de bondscoach, die zelf in 1990 de prestigieuze wedstrijd in Aken op zijn naam schreef.

Klik hier voor alle startlijsten en uitslagen.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.