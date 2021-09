Aken 2021: Goud en zilver voor IJsbrand Chardon, team NL en Koos de Ronde

Na de dressuur stonden zowel Bram (derde) als Ijsbrand (vierde) ruim zeven punten achter op dressuurwinnaar Boyd Exell. De pittige marathon ontworpen door de Duitse level 4 parcoursbouwer Dr. Wolfgang Asendorf gooide het klassement behoorlijk overhoop, ten gunste van de TeamNL menners. Koos de Ronde reed zijn vierspan scherp en op hoge snelheid door de acht hindernissen waarin hij geen enkel foutje maakte en de marathon met ruime voorsprong op de Belg Glenn Geerts op zijn naam schreef. De Ronde klom hiermee op naar de tweede plaats in het tussenklassement.

Ook IJsbrand Chardon reed een uitstekende marathon en werd derde in dit onderdeel waarmee hij Boyd Exell, die problemen had met zijn marathonkoets, van de eerste plaats verstootte. Bram Chardon zorgde met zijn 13e plaats voor het wegstreepresultaat in dit onderdeel.

Na de marathon had IJsbrand Chardon een comfortabele voorsprong van ruim twee balletjes op Koos de Ronde, die op minimale afstand werd gevolgd door de Duitse leading lady Mareike Harm en Boyd Exell. Exell voerde de druk op door het vaardigheidsparcours foutloos binnen de toegestane tijd af te leggen. Mareike Harm liet een balletje rollen, maar De Ronde hield het hoofd koel en stuurde zijn vierspan net als in de marathon schijnbaar moeiteloos én foutloos door het parcours. Laatste starter IJsbrand Chardon tikte één balletje van de kegels, maar dit bracht zijn eerste plaats niet in gevaar en zo zag de zilveren medaillewinnaar van het recente EK Boedapest voor de 13e keer zijn naam bijgeschreven worden op de fameuze lijst van winnaars van het CAIO Aken.

Nederland nam vanaf het begin van de wedstrijd de leiding in het landenklassement en stond deze niet meer af. België won zilver terwijl gastland Duitsland het brons mee naar huis nam.

Klik hier voor de uitslagen en de fotoalbums.

