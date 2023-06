Aken 2023: Minimaal verschil tussen winnaar Chester Weber en Boyd Exell

De proef van de nummer twee, Boyd Exell, werd met zevenhonderdste strafpunt meer beoordeeld. Hij scoorde 38,92 strafpunten. De derde en vierde plaats was voor de ‘Chardons’. IJsbrand eindigde als derde met 42,38 en Bram nam net naast het podium plaats met 48,38 strafpunten. De Duitse Mareike Harm eindigde als vijfde met een score van 49,11.

Nu de dressuur achter de rug is, is het eerste onderdeel van de landenwedstrijd verreden. Het Nederlands team, dat bestaat uit Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde, staat bovenaan. Zij wonnen de landenwedstrijd al zeventien keer eerder. Boyd Exell en Tor van den Berge vormen team Australië en staan, mede dankzij de dressuurscore van Tor van 54,04, op de tweede plaats in de landenwedstrijd. Het Duitse team maakt het podium van de tussenstand compleet.

Zaterdag staat de marathon op het programma. Deze is voor de allereerste keer gebouwd door parcoursbouwer Alexander Flocke. Lees hier meer over zijn toetreden.

