Alle Haflingers verzamelen!

In het weekend van 9 tot en met 11 juni organiseert het stamboek een evenement waarbij de prachtige Haflinger zich in alle disciplines kan tonen en showen. Van ‘bestgaand’ aan de hand, dressuur, springen, cross, working equitation, aangespannen dressuur – vaardigheid, tot shows en clinics … alles komt aan bod. Daarnaast is het mogelijk om heerlijk te genieten tijdens een mooie rit op de Strabrechtse Heide.

Tijdens dit weekend zijn het samenzijn, informatie delen en de gezelligheid met elkaar belangrijke elementen; er worden dus diverse gezellige activiteiten georganiseerd zoals een bingo en een heerlijke barbecue.

Ook dit jaar is het mogelijk om met een camper, caravan of tent te overnachten en er zijn een heel aantal (maar gelimiteerd) stallen te huur, waarbij inschrijvingen voor alle drie de dagen voorrang krijgen.

Schrijf je op tijd in voor een heerlijk weekend met andere Haflinger-liefhebbers!

Klik hier voor meer informatie en inschrijven

flyer