Allereerste Theo Sweegers Trofee voor Berry van den Bosch, Netty Hooijen bokaal voor Demi van Bree

Netty van Hooijen bokaal

Elke editie van de menwedstrijd in Moerenburg wordt de Netty Hooijen Wisselbokaal uitgereikt. Netty overleed vlak voor de eerste editie van SWM Moerenburg in 2017, terwijl ze er zo’n zin in had als meesportliefhebber en bewoner van het gebied en de manege.

Dit jaar is de trofee met een paar dagen vertraging uitgereikt aan Demi van Bree, enkelspan pony, klasse L. Zij had het minst aantal strafpunten van alle deelnemers, ook met de strafpunten verrekend voor deelnemers die een hindernis meer moesten rijden. Uit handen van haar coach Berry van den Bosch ontving ze de enorme bokaal op woensdag 6 oktober.

Theo Sweegers Trofee

Vorig jaar overleed Theo Sweegers, drijvende kracht achter SWM Moerenberg plotseling. Corin en kinderen Jan en Ingrid wilden graag een trofee uitreiken aan een speciale vrijwilliger: iemand die ervoor heeft gezorgd dat de wedstrijd ook zonder Theo door kon gaan. Ze waren het er met zijn drieën over eens dat die prijs maar naar één iemand kon gaan. Berry van den Bosch is de gelukkige. Hij stond steeds klaar om te helpen en om problemen op te lossen, helemaal in de geest van Theo. Uiteraard waren er veel meer vrijwilligers en zijn er zijn beslist nog genoeg mensen die in aanmerking zouden kunnen komen!

Demi van Bree en Berry van den Bosch