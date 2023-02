Alleskunner Jeannetje overleden

Sam Couwenberg was vijf jaar oud toen Jeannetje (paspoortnaam: Ekschips Jeannette (v. Nachtegaal Ambassador)) bij haar op stal kwam. Vader Erik heeft er flink voor moeten lobbyen bij de familie Rutjens, maar Sam en Jeannetje bleken de perfecte match.

Veelzijdig

Sam leerde door Jeannetje het rijden onder het zadel en later nog enkelspan, tweespan en vierspan. Jeannetje leerde haar in elke fase de beginselen en hielp haar andere pony’s op te leiden. De afgelopen tijd stond Jeannetje niet meer in het wedstrijdspan van Sam. “Maar toen ze besloot vierspan te gaan rijden, kwam Jeannetje natuurlijk weer naar voren. Ondanks haar leeftijd was ze super fit. Ze had bijvoorbeeld nooit dikke benen en kwam altijd fanatiek aangestapt als ze zag dat ze de vrachtwagen op mocht. Jeannetje liep afgelopen winter nog de indoormarathons in Zwartewaal, Deurne en Geldrop. Toen Ad Aarts een poosje terug mee keek met het vierspan zei hij nog: ‘Die links voor, dat is een bijzondere! Die neemt het hele span mee op sleeptouw.’ Dat ging over Jeannetje natuurlijk.”

Sam en Jeannetje werden reserve kampioen tweespan pony’s van Mendistrict Zuid in Geldrop 2018 en wonnen onder andere de samengestelde wedstrijden in Kronenberg en Eersel.

Jeannetje stond linksvoor in het vierspan

Koliek

Donderdag kreeg Jeannetje koliek. “Ze ging snel achteruit. Toen de pijnstilling vannacht niet meer goed genoeg hielp, hebben we besloten haar in te laten slapen. Het is een groot gemis. Jeannetje heeft zo’n geweldige dingen gedaan. Ze had het verdiend om meerdere jeugd EK titels op haar naam te hebben staan, als beloning van haar inzet en prestaties met de jeugd. Jammer genoeg is dat er helaas nooit van mogen komen.”

Sam Couwenberg en Jeannetje (rechts)

