Anna Sandmann aan de start in Aken

Voor de 22-jarige Anna Sandmann is het haar eerste internationale seizoen als vierspanmenster, nadat zij steeds zeer succesvol was bij de tweespannen. Anna kwam evenals in Lähden twee weken geleden met de beste paarden van haar vader Christoph aan de start in Riesenbeck en werd 11e in de dressuur en in de marathon. In de vaardigheid liep zij slechts 3,49 strafpunten op waardoor ze in het totaalklassement op de 11e plaats eindigde.

Christoph Sandmann werd zevende, achter Georg von Stein die als beste Duitser zesde werd.

Naast Anna Sandmann maakt ook Bram Chardon zijn debuut als deelnemer in Aken.

Klik hier voor meer informatie.