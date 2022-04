Anne Bosma nieuwe voorzitter Mendistrict Oost

Anne komt uit het Friese Schraard en verhuisde twee jaar geleden met zijn vriendin Esther naar het oosten van het land. Sinds vijf jaar hebben ze een paard samen, waar ze fanatiek mee rijden. “Het eerste jaar reden we nog geen wedstrijden, maar in het tweede en derde jaar hebben we meerdere marathon- en vaardigheid wedstrijden gereden en een mendurance. Twee jaar geleden verhuisden we en daarna kwam corona. Toen lag het allemaal even stil”, vertelt hij. “We wonen naast Nationaal Park De Veluwezoom en hebben dus een ontzettend mooie ‘achtertuin’ om ritten te maken.” Anne rijdt ook traditionele ritten met zijn koetsen uit het jaar 1900.

Gemotiveerd

Voordat Anne naar het oosten verhuisde, had hij in Friesland meerdere bestuurlijke functies. “Ik heb een groot hart voor de mensport en nadat we hier een beetje waren gesetteld, leek het me leuk om opnieuw een bestuurlijke functie aan te gaan. Ik heb ontzettend veel zin om me te storten op de doorgroeimogelijkheden van Mendistrict Oost.”

Tijdens de vergadering van 28 maart werd Anne officieel benoemd tot voorzitter. “Het is heel fijn dat het bestuur bestaat uit hele gemotiveerde personen, die hun schouders er echt onder willen zetten. In de periode tussen Wim en mij was Anjelies van Vliet interim-voorzitter én penningmeester en dat heeft ze voortreffelijk gedaan. Ik wil haar namens het bestuur bedanken voor haar grote inzet.”

Doelen

“De afgelopen jaren zie je ledenaantallen teruglopen en daar wil ik me graag hard voor maken. Ik wil dat het aantrekkelijk wordt om lid te worden van Mendistrict Oost door onder andere leuke wedstrijden en competities te organiseren, door te zorgen dat er ook voor de recreatie voldoende en leuke menpaden beschikbaar zijn én blijven en door jonge menners te enthousiasmeren.”

Anne Bosma

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.