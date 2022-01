Anniek Schuiling neemt afscheid van Aron

“Als je terugkijkt op onze prestaties (lees: onder andere 2 WK deelnames), is het best vreemd te bedenken dat we destijds hebben getwijfeld of we hem überhaupt zouden kopen. We waren niet meteen overtuigd, maar mede dankzij zijn knappe kop namen we de gok”, vertelt Anniek.

Alle niveaus

“Toen hij een tijdje later in het vierspan van mijn vader liep, reed ik een pony waar ik geen klik mee had. Ik mocht Aron overnemen en dat was het begin van een geweldig avontuur.” Ze begonnen samen vanaf de basis en zijn stap voor stap alle niveaus afgegaan. “Samen hebben we de kneepjes van het vak geleerd.”

In 2015 reden ze hun eerste internationale wedstrijd en in 2016 reisden ze als vijfde combinatie af naar het WK in het Oostenrijkse Piber. Ze wonnen Indoor Nijkerk in 2015 en 2018, namen deel aan het WK in Kronenberg 2018 en werden derde tijdens CAI Bornem 2019.

Anniek en Aron eindigden 25e op het WK in Kronenberg 2018

Ontsteking

In juli 2020 besloot Anniek om Aron (stamboeknaam: Zazou) terug te trekken uit de wedstrijdsport. “Hij kampte met een ontsteking in zijn rechter voorvoet. Het verergerde steeds, maar we kregen het met verschillende behandelingen elke keer weer onder controle. We hebben er alles aan gedaan om hem pijnvrij van zijn pensioen te laten genieten.”

Totdat ze kortgeleden merkten dat hij niet meer mee kon rennen met de kudde in de weide. “Het kraakbeen is weg. Als er ook maar iéts was geweest dat we voor hem hadden kunnen doen, dan hadden we het gedaan. We zijn zelfs naar een tweede kliniek gegaan om te kijken of er echt niets anders op zat.”

Afscheid

“In zulke situaties moet je niet voor jezelf kiezen. Ik had hem natuurlijk nog veel langer bij me willen hebben. We hebben zóveel meegemaakt samen. Maar ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor hem. Ook al maakt dat het afscheid niet perse makkelijker.”

Aron werd 18 jaar oud.

