Annika Borg is de nieuwe Zweedse chef d’equipe

Annika Borg

Annika’s doel is om het hoogste niveau te behalen in alle mendisciplines: “Ik ga bij iedere menner langs om te kijken waar zijn of haar behoeften liggen. De trainingen met Glenn Geerts en Michael Freund zijn zeer goed ontvangen door de menners en we gaan dit in 2019 voortzetten.” Annika krijgt Tobias Mattson als adviseur en heeft veel zin in de nieuwe baan: “Ik ben echt zo gek op de mensport dat ik wel ‘ja’ moest zeggen, ik denk dat een echte men-nerd ben!”

Binnenkort heeft Annika een bijeenkomst met alle menners om de planning voor komend seizoen te bepalen. Voor de pony’s en tweespan paarden staat er een WK op de agenda. De vierspanrijders richten zich op het EK. Voor de overige rubrieken is het belangrijkste doel de Nordic Championships in Noorwegen.

Annika Borg is geen onbekende in de menwereld. Zij fungeerde jarenlang als groom van de Zweedse top-vierspanrijder Tomas Eriksson. Annika volgde haar opleiding aan de nationale hippische school in Flyinge en werkte vervolgens bij diverse internationale menners in Duitsland, Verenigde Staten en Zweden. Zij is tevens FEI Steward Level 1.