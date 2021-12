Ashfields kandidaat EK jeugd en WK paramennen 2024, Flyinge concurrent

Beslissing in juni 2022

Het Europees Kampioenschap voor kinderen, Junioren en Young Drivers vond nog niet eerder plaats in Groot-Brittannië of in Zweden. Het eerste officiële EK werd in 2013 verreden in Szilvásvárad, Hongarije.

Het WK paramennen vond al eerder plaats in Groot-Brittannië. In 2004 was Hopetoun gastheer van dit WK, in 2014 vond het WK plaats in Sandringham. Ashfields organiseert al jaren een nationale wedstrijd en was al diverse keren het strijdtoneel van de Britse nationale kampioenschappen.

Flyinge was nog niet eerder organisator van een internationaal kampioenschap.

Ashfields heeft als datum 19-25 augustus 2024, Flyinge gaat voor 22-28 juli 2024.

De FEI kent in juni 2022 de kampioenschappen toe.

Het eerstvolgende EK voor de jeugdmenners wordt evenals in 2018 gehouden in het Hongaarse Kisbér-Ászár van 16-21 augustus 2022.

Voor het WK paramennen 2022 zijn er nog geen kandidaten.

WK jonge menpaarden 2022

Overigens heeft Szilvásvárad zich opnieuw kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK jonge menpaarden van 25-28 augustus 2022. Het is nog niet bekend wanneer dit definitief door de FEI wordt toegekend.

Jur Baijens is de regerend Europees Kampioen bij de Children

De FEI kampioenschappen voor de komende jaren op een rijtje:

2022:

Wereldbekerfinale vierspannen: Leipzig (GER) 6-10 april 2022

WK vierspannen: Pratoni del Vivaro (ITA) 21-25 september 2022

WK enkelspannen: Haras du Pin (FRA) 15-18 september 2022

EK jeugd: Kisbér-Ászár (HUN) 16-21 augustus 2022

WK jonge menpaarden: Szilvásvárad (HUN) 25-28 augustus 2022 (nog niet definitief)

WK paramennen: nog geen kandidaten

2023:

Wereldbekerfinale vierspannen: Bordeaux (FRA) 2-5 februari 2023

WK tweespannen: Haras du Pin (FRA) 27 september – 1 oktober 2023

WK pony’s: Oirschot (NED) 23-27 augustus of 30 augustus – 3 september 2023

EK vierspannen: nog geen kandidaten

WK jonge menpaarden: nog geen kandidaten

2024:

Wereldbekerfinale vierspannen: Bordeaux (FRA) 1-4 februari 2024

WK vierspannen: Szilvásvárad (HUN) datum nog niet bekend

WK enkelspannen: Haras du Pin (FRA) tussen 15 september – 10 oktober 2024

EK jeugd: kandidaten: Ashfields (GBR) 19-25 augustus 2024 en Flyinge (SWE) 22-28 juli 2024

