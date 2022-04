Åstorp terug op internationale kalender met 2* en 3*

Enkel- en tweespanen pony’s én paarden kunnen van 12 tot 15 mei deelnemen aan 2* of 3* rubrieken. Voor de driesterren is er €10.000 aan prijzengeld beschikbaar gesteld.

Åstorp ligt in het zuiden van Zweden en is makkelijk te bereiken via Öresund Bridge of met de veerboot van Helsingör naar Helsingborg. De organisatie helpt je graag met het plannen van je route en geeft advies over de voordeligste opties.

