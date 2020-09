Aywaille maakt zich op voor het Belgisch Kampioenschap

Plannen voor internationaal in 2021

Organisator André Wynants. “We zijn we heel tevreden dat de wedstrijd door kan gaan, zij het dan volgens de coronaregels. Zo zijn er strikte vereisten voor de horeca ter plaatse, en is er overal op het terrein mondmaskerplicht. Maar we zijn vooral opgelucht dat we kunnen organiseren omdat dit BK een soort van generale repetitie zal zijn voor de plannen die we hebben voor 2021: een internationale enkelspanwedstrijd (1-span paard, 1-span pony, juniors en children). Volgend jaar zullen we er dus samen met Bornem voor zorgen dat er twee internationale wedstrijden in België plaatsvinden. Voor wat het BK 2020 betreft, zijn we heel opgetogen over het deelnemersveld. Iedereen wil erbij zijn dit jaar: zo zal ook Gilles Pirotte, Belgisch Kampioen 1-span pony, en bronzen medaillewinnaar op het WK 2019, zijn titel verdedigen in 2020.”

Rubrieken

Er wordt in de volgende rubrieken een Belgisch Kampioenschap verreden:

P1 – 1 pony

P2 – 2 pony’s

P4 – 4 pony’s

Tandem (een klassement voor paarden en pony’s volgens het reglement)

H1 – 1 paard

H2 – 2 paarden

H4 – 4 paarden

Children -11-14 jaar

Juniors – 14-18 jaar

Trekpaarden – 1 paard

Je kunt de wedstrijd op de voet volgen via Attelage info en via een QR-code kun je deel uitmaken van de Whatsapp-groep van de organisatie.

Klik hier voor meer informatie.

Gilles Pirotte

